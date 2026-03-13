Stage english radio printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris
Stage english radio printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris lundi 27 avril 2026.
Découverte des différents formats journalistiques en radio, écoute de podcasts, mise en pratique (itw, portraits, débats), prise de son..
Et surtout écriture, prise de parole et storytelling !
Animé par Lou
Un atelier podcast en anglais pour se familiariser avec la pratique d’une autre langue !
Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
21,60 euros
(+5 euros en cas de première inscription).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T14:00:00+02:00_2026-04-27T16:00:00+02:00;2026-04-28T14:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T16:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-english-radio-printemps +33142034078 info-gb@crl10.net
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