Stage english radio printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris

Découverte des différents formats journalistiques en radio, écoute de podcasts, mise en pratique (itw, portraits, débats), prise de son..

Et surtout écriture, prise de parole et storytelling !

Animé par Lou

Un atelier podcast en anglais pour se familiariser avec la pratique d’une autre langue !

Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

21,60 euros

(+5 euros en cas de première inscription).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-27T14:00:00+02:00_2026-04-27T16:00:00+02:00;2026-04-28T14:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-english-radio-printemps +33142034078 info-gb@crl10.net



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