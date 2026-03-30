Stage équestre avec Gilliane Senn Les attelages du Grandvaux La Chaumusse

Stage équestre avec Gilliane Senn

Les attelages du Grandvaux 26 Route de Saint-Pierre La Chaumusse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Gilliane est une artiste équestre accomplie et reconnue au niveau international. Elle a participé avec la jument Sable au Nokota Challenge qui réunissait 7 des meilleurs dresseurs de France en 2024. Gilliane a également fait le mustang make over il y a quelques années avec Samran. Elle se produit régulièrement en spectacle sur les pistes internationales.

Elle sera présente le 4 et 5 avril 2026 sur nos installations pour un stage personnalisé selon vos besoins et vos souhaits. Spectacle, liberté, dressage, travail à plusieurs chevaux … ce stage intimiste s’adapte à vos envies pour recevoir pleinement l’enseignement et l’expertise de Gilliane.

Places limitées. 2 cours privés par personnes par journée (1 le matin, 1 l’après-midi).

160€ personnes jour

Possibilité de louer un boxe sur place pour votre cheval.

Si vous n’avez pas de cheval il est possible de réaliser le stage avec l’un des nôtres. (+ 20€/ jour).

Stage en auditeur libre 40€/ personne/ jour

Renseignements et réservations auprès d’Emmanuelle 0680534816 ou en mp sur la page des Attelages du Grandvaux. .

Les attelages du Grandvaux 26 Route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16 info@attelages-chevaux-jura.com

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English : Stage équestre avec Gilliane Senn

L’événement Stage équestre avec Gilliane Senn La Chaumusse a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX