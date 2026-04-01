Stage équestre Poney La Jeannette Pléneuf-Val-André
Stage équestre Poney La Jeannette Pléneuf-Val-André lundi 27 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Stage équestre Poney
La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 09:30:00
fin : 2026-04-27 12:00:00
Date(s) :
2026-04-27
Pendant les vacances de printemps, le centre équestre La Jeannette propose un stage de poney, chaque matin, pendant 5 jours.
Inscription obligatoire auprès du centre équestre sur place ou par téléphone. .
La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 15 12 77
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L’événement Stage équestre Poney Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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