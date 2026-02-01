Stage Equifeel Ciron

Stage Equifeel

La Barre Ciron Indre

Tarif : 70 – 70 – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

L’equifeel est une discipline équestre sans équitation, basée sur des jeux et des tests ludiques à pieds, avec un cheval ou un poney.

Stage avec une matinée découverte de dispositif et l’après-midi d’enchaînement des différents dispositifs. Ce stage s’adresse à des couples (cheval/cavalier) travaillant déjà à pied, Pas de non-initié à pied. Débutants et 1ère initiation équifeel accepté; Pas d’entier ni de rééducation. 70 .

La Barre Ciron 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 96 74 80

Taught by Marie-Hélène Lelièvre, certified Alexander equitation, BFEEE2 & Step3pro by Andy Booth.

