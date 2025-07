Stage équiffel, à la Folie des Grandeurs à cheval La Folie des Grandeurs à cheval Lembeye

La Folie des Grandeurs à cheval 10 Rue Juliaa Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Développer votre complicité avec votre cheval !

Cet Été, La Folie des Grandeurs A Cheval vous propose de découvrir ou approfondir l’Equifeel, une équitation à pied basée sur la relation de confiance et de complicité avec votre cheval.

Objectifs travail à la longe, jeux de confiance, gestion des émotions cavalier et cheval, lecture du langage corporel et renforcement du lien

Tout public et tous niveaux et accessible aux personnes en situation de handicap. Sur inscription, places limitées pour la qualité du stage.

Licence FFE en cours de validité obligatoire, possibilité de la renouveler sur

place ou de prendre une licence verte FFE. .

La Folie des Grandeurs à cheval 10 Rue Juliaa Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 94 27 11 pjcastel@hotmail.com

