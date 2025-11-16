Stage équitation de travail Equifeel

Juché Grolle Vouvant Vendée

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

2025-11-16 2025-12-14 2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-12 2026-05-17

Stage équitation de travail

Le centre équestre Equifeel vous offre des stages réguliers d’équitation de travail, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se préparer avec beaucoup de sérénité aux concours d’équitation de travail, qu’ils soient FFE ou WAWE.

Au programme des stages travail à pied en début de séance (connexion, décontraction musculaire et mentale, abord de certains exercices à pied…), puis une base de dressage appliquée à l’objectif du jour, et l’après midi, mise en situation avec un enchainement de parcours certaines journées seront dédiées uniquement au dressage et au déroulement des reprises, d’autres axées sur l’épreuve de vitesse, d’autres sur le tri de bétail….

Stage d’initiation ou de perfectionnement de ces différentes épreuves, ouverte aux jeunes chevaux et aux cavaliers a partir de 10 ans et galop 3.

Stages organisés régulièrement dans l’année.

8 places disponibles

Tarif:

– 100€ si adhérent

– 120€ si non adhérent .

Juché Grolle Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 66 07 84

English :

Working equitation course

German :

Praktikum Arbeitsreiten

Italiano :

Corso di equitazione da lavoro

Espanol :

Curso de equitación de trabajo

L’événement Stage équitation de travail Equifeel Vouvant a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin