Stage équitation Destination nature Chevaux et poneys Ecuries de la Vallée Heureuse Uzos
Stage équitation Destination nature Chevaux et poneys Ecuries de la Vallée Heureuse Uzos mardi 7 avril 2026.
Stage équitation Destination nature Chevaux et poneys
Ecuries de la Vallée Heureuse 8 rte des Pindats Uzos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-07
Stage progression, ateliers autour du poneys, stage obstacles….encore de nombreuses possibilités pour vous distraire .
Ecuries de la Vallée Heureuse 8 rte des Pindats Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 65 71 ecuriesvalleeheureuse@gmail.com
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English : Stage équitation Destination nature Chevaux et poneys
L’événement Stage équitation Destination nature Chevaux et poneys Uzos a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pau