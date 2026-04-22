Stage Equitation Eté 2026 Ecurie de la Vallée Heureuse Uzos

Uzos

Stage Equitation Eté 2026

Ecurie de la Vallée Heureuse 8 Route des Pindats Uzos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 130 – 130 – 325 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Prévoir le pique nique

groupes adaptés en fonction des âges et des niveaux

activités variées autour du cheval et de la nature .

Ecurie de la Vallée Heureuse 8 Route des Pindats Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 65 71 audrey.pedesert@neuf.fr

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English : Stage Equitation Eté 2026

L’événement Stage Equitation Eté 2026 Uzos a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pau