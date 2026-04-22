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Stage Equitation Eté 2026 Ecurie de la Vallée Heureuse Uzos

Stage Equitation Eté 2026 Ecurie de la Vallée Heureuse Uzos

Stage Equitation Eté 2026 Ecurie de la Vallée Heureuse Uzos lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Ecurie de la Vallée Heureuse

Adresse : 8 Route des Pindats

Ville : 64110 Uzos

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 130 130 325 Tarif de base plein tarif

Uzos

Stage Equitation Eté 2026

Ecurie de la Vallée Heureuse 8 Route des Pindats Uzos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 130 – 130 – 325 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Prévoir le pique nique
groupes adaptés en fonction des âges et des niveaux
activités variées autour du cheval et de la nature   .

Ecurie de la Vallée Heureuse 8 Route des Pindats Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 65 71  audrey.pedesert@neuf.fr

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English : Stage Equitation Eté 2026

L’événement Stage Equitation Eté 2026 Uzos a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pau

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