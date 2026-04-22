Stage Equitation Eté 2026 Ecurie de la Vallée Heureuse Uzos
Stage Equitation Eté 2026 Ecurie de la Vallée Heureuse Uzos lundi 6 juillet 2026.
Uzos
Stage Equitation Eté 2026
Ecurie de la Vallée Heureuse 8 Route des Pindats Uzos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 130 – 130 – 325 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Prévoir le pique nique
groupes adaptés en fonction des âges et des niveaux
activités variées autour du cheval et de la nature .
Ecurie de la Vallée Heureuse 8 Route des Pindats Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 65 71 audrey.pedesert@neuf.fr
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English : Stage Equitation Eté 2026
L’événement Stage Equitation Eté 2026 Uzos a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pau
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