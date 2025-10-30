Stage équitation: Mission Halloween Rte des Pindats Uzos
Stage équitation: Mission Halloween Rte des Pindats Uzos jeudi 30 octobre 2025.
Stage équitation: Mission Halloween
Rte des Pindats Ecuries de la Vallée Heureuse Uzos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 130 – 130 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-30
Rendez-vous les 30 et 31 octobre pour deux jours d’aventures découverte du poney, jeux à poney et animations ludiques. .
Rte des Pindats Ecuries de la Vallée Heureuse Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 65 71
English : Stage équitation: Mission Halloween
German : Stage équitation: Mission Halloween
Italiano :
Espanol : Stage équitation: Mission Halloween
L’événement Stage équitation: Mission Halloween Uzos a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Pau