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Stage équitation western Saint-Martin-d’Audouville

Stage équitation western Saint-Martin-d’Audouville

Stage équitation western Saint-Martin-d’Audouville vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 3 Route de la Chapelle

Ville : 50310 Saint-Martin-d'Audouville

Département : Manche

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Martin-d’Audouville

Stage équitation western

3 Route de la Chapelle Saint-Martin-d’Audouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 09:30:00
fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Stage équitation western (Horsemanship, bétail & Lasso).
Les Ecuries de la Gare organisent un stage de trois jours autour du travail à cheval dans un ranch (travail à cheval autour du bétail, horsemanship, bétail & lasso) avec la participation exceptionnelle de Pat Puckett (cow-boy & éleveur aux USA).
Programme
Vendredi Horsemanship,
amedi travail avec le bétail, Dimanche lasso.
Pour de plus amples informations lesecuriesdelagare@orange.fr ou 02-33-41-11-21   .

3 Route de la Chapelle Saint-Martin-d’Audouville 50310 Manche Normandie +33 2 33 41 11 21  lesecuriesdelagare@orange.fr

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English : Stage équitation western

L’événement Stage équitation western Saint-Martin-d’Audouville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cotentin