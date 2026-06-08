Stage équitation western Saint-Martin-d’Audouville
Stage équitation western Saint-Martin-d’Audouville vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Martin-d’Audouville
Stage équitation western
3 Route de la Chapelle Saint-Martin-d’Audouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 09:30:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Stage équitation western (Horsemanship, bétail & Lasso).
Les Ecuries de la Gare organisent un stage de trois jours autour du travail à cheval dans un ranch (travail à cheval autour du bétail, horsemanship, bétail & lasso) avec la participation exceptionnelle de Pat Puckett (cow-boy & éleveur aux USA).
Programme
Vendredi Horsemanship,
amedi travail avec le bétail, Dimanche lasso.
Pour de plus amples informations lesecuriesdelagare@orange.fr ou 02-33-41-11-21 .
3 Route de la Chapelle Saint-Martin-d’Audouville 50310 Manche Normandie +33 2 33 41 11 21 lesecuriesdelagare@orange.fr
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English : Stage équitation western
L’événement Stage équitation western Saint-Martin-d’Audouville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cotentin