Stage Escalade de bloc Edenwall Charnay-lès-Mâcon

Stage Escalade de bloc Edenwall Charnay-lès-Mâcon lundi 20 octobre 2025.

Stage Escalade de bloc

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Envie que vos enfants (7-14 ans) se dépensent et s’amusent pendant les vacances ? Inscrivez-les à notre stage escalade de bloc encadré par Delphine.

Que ce soit pour découvrir ou se perfectionner, ils vont adorer ! .

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 65 68 20

English : Stage Escalade de bloc

German : Stage Escalade de bloc

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Escalade de bloc Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2025-09-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)