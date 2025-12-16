Stage Escalade des vacances de Noël The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Stage Escalade des vacances de Noël

The Roof Vercors 155 All. des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 12.5 – 12.5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-22

fin : 2025-01-03

Date(s) :

2025-12-22

Faites le plein de stages durant les vacances de Noël au Roof !



De 3 à 14 ans, à la journée ou à la semaine, il y a forcément un stage qui convient à votre enfant !

.

The Roof Vercors 155 All. des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

English : Stage Escalade des vacances de Noël

Fill up on courses during the Christmas vacations at the Roof!



From 3 to 14 years old, by the day or by the week, there’s sure to be a course to suit your child!

L’événement Stage Escalade des vacances de Noël Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-12-13 par Valence Romans Tourisme