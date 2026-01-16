Stage escalade et yoga Edenwall Charnay-lès-Mâcon

Stage escalade et yoga

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Nous organisons un stage pour les enfants de 5 à 15 ans, mêlant escalade et yoga. Ce combo parfait permettra à vos enfants de développer leur souplesse, leur concentration et leur tonicité. Encadrés par Sacha et Nathalie, ils profiteront de 1h20 d’escalade et 1h20 de yoga chaque matin, avec des exercices adaptés à leur âge et à leur niveau. Une petite pause ludique est également prévus pour qu’ils puissent se détendre et s’amuser dans nos espaces dédiés.

Inscrivez-les dès maintenant via notre site internet. .

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 65 68 20 contact@edenwall.fr

