The Roof 27 Rue d'Iéna Le Havre Seine-Maritime
Lundi 2025-12-22 09:30:00
2025-12-23 12:00:00
2025-12-22 2025-12-29
Tu cherches une activité fun, sportive et pleine d’énergie pendant les vacances ? On a ce qu’il te faut
Deux matinées pour grimper, progresser et s’amuser avec nos moniteurs dans une ambiance conviviale !
Stage escalade pour les 6-12 ans
Deux sessions au choix
– 22 & 23 décembre
– 29 & 30 décembre
Inscription obligatoire .
The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr
