Stage Escalade Vacances de Noël

The Roof 27 Rue d'Iéna Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : Lundi 2025-12-22 09:30:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Tu cherches une activité fun, sportive et pleine d’énergie pendant les vacances ? On a ce qu’il te faut

Deux matinées pour grimper, progresser et s’amuser avec nos moniteurs dans une ambiance conviviale !

Stage escalade pour les 6-12 ans

Deux sessions au choix

– 22 & 23 décembre

– 29 & 30 décembre

Inscription obligatoire .

The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr

