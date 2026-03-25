Stage Escalade Vacances de Printemps The Roof Le Havre
Stage Escalade Vacances de Printemps The Roof Le Havre lundi 13 avril 2026.
Stage Escalade Vacances de Printemps
The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-13 09:30:00
fin : 2026-04-24 12:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
Les inscriptions aux stages 6-12 ans des vacances d’avril sont ouvertes
Semaine 1: Du 13 au 17 Avril
Semaine 2: Du 20 au 24 Avril
De 9h30 à 12h30
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Nous proposons également les stages 2 jours en début ou fin de semaine
(Lundi-Mardi Jeudi-Vendredi)
Réservez dès maintenant sur notre boutique en ligne ou directement à la salle !
(matériel et goûter inclus)
Inscription obligatoire. .
The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr
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English : Stage Escalade Vacances de Printemps
L’événement Stage Escalade Vacances de Printemps Le Havre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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