Stage Escalade Vacances de Printemps The Roof Le Havre

Stage Escalade Vacances de Printemps

The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-13 09:30:00

fin : 2026-04-24 12:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20

Les inscriptions aux stages 6-12 ans des vacances d’avril sont ouvertes

Semaine 1: Du 13 au 17 Avril

Semaine 2: Du 20 au 24 Avril

De 9h30 à 12h30

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Nous proposons également les stages 2 jours en début ou fin de semaine

(Lundi-Mardi Jeudi-Vendredi)

Réservez dès maintenant sur notre boutique en ligne ou directement à la salle !

(matériel et goûter inclus)

Inscription obligatoire. .

The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Escalade Vacances de Printemps

L’événement Stage Escalade Vacances de Printemps Le Havre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie