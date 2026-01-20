Stage Escalade Vacances d’hiver The Roof Le Havre

Stage Escalade Vacances d’hiver

The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre Seine-Maritime

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 09:30:00

fin : 2026-02-19 12:30:00

2026-02-16

Les vacances approchent… et c’est le moment parfait pour grimper, progresser et s’amuser !

Format à la semaine Lundi, mardi, jeudi et vendredi

OU format sur deux jours Lundi et mardi Jeudi et vendredi

Pour les 6-12 ans

Groupes adaptés et encadrement par nos moniteurs diplômés !

Offrez à vos enfants un max d’énergie, de fun et de grimpe pendant les vacances !

Inscription obligatoire .

The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr

