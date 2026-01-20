Stage Escalade Vacances d’hiver The Roof Le Havre
Stage Escalade Vacances d’hiver The Roof Le Havre lundi 16 février 2026.
Stage Escalade Vacances d’hiver
The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-02-16 09:30:00
fin : 2026-02-19 12:30:00
Date(s) :
2026-02-16
Les vacances approchent… et c’est le moment parfait pour grimper, progresser et s’amuser !
Format à la semaine
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
OU format sur deux jours Lundi et mardi Jeudi et vendredi
Pour les 6-12 ans
Groupes adaptés et encadrement par nos moniteurs diplômés !
Offrez à vos enfants un max d’énergie, de fun et de grimpe pendant les vacances !
Inscription obligatoire .
The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Escalade Vacances d’hiver
L’événement Stage Escalade Vacances d’hiver Le Havre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie