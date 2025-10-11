Stage Escrime artistique et spectacle Lieu dit la baraque Saint-Christaud

Lieu dit la baraque 3043 route de Mirande Saint-Christaud Gers

Tarif : 265 – 265 – EUR

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-12 19:50:00

2025-10-11

Les Lames Lupiacoises vous invitent à venir passer 2 jours pour découvrir l’escrime de spectacle.

Vous apprendrez les fondamentaux de l’escrime de spectacle, les premières passes d’armes, les duels à la canne et à la rapière et finirez en beauté avec des bases de cascade le dimanche après-midi.

Le stage sera animé par un éducateur fédéral.

A partir de 10 ans

265€ /peronne en pension complète pour les 2 jours .

Lieu dit la baraque 3043 route de Mirande Saint-Christaud 32320 Gers Occitanie +33 6 79 63 17 49 lesmousquetairesdelahalte@gmail.com

English :

Les Lames Lupiacoises invite you to come and spend 2 days discovering show fencing.

You’ll learn the fundamentals of show fencing, the first weapon passes, duels with the cane and rapier, and finish off with some basic stunts on Sunday afternoon.

The course will be led by a federal educator.

German :

Die Lames Lupiacoises laden Sie ein, zwei Tage lang das Showfechten zu entdecken.

Sie lernen die Grundlagen des Showfechtens, die ersten Waffengänge, Duelle mit dem Stock und dem Rapier und beenden den Kurs am Sonntagnachmittag mit Stunt-Grundlagen.

Der Kurs wird von einem föderalen Erzieher geleitet.

Italiano :

Les Lames Lupiacoises vi invitano a trascorrere 2 giorni alla scoperta della scherma da spettacolo.

Imparerete le basi della scherma da spettacolo, i primi passi di scherma, i duelli con la canna e la pinza, per finire con alcune acrobazie di base la domenica pomeriggio.

Il corso sarà tenuto da un istruttore federale.

Espanol :

Les Lames Lupiacoises te invitan a pasar 2 días descubriendo la esgrima de espectáculo.

Aprenderás las bases de la esgrima de espectáculo, los primeros pases de esgrima, los duelos con bastón y estoque, y terminarás con algunas acrobacias básicas el domingo por la tarde.

El curso estará dirigido por un instructor federado.

L’événement Stage Escrime artistique et spectacle Saint-Christaud a été mis à jour le 2025-09-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65