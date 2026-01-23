Stage Estampes japonaises : Découverte de la xylogravure Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

À travers les différentes étapes de la xylographie, les participants découvrent le processus complet de création : dessin préparatoire,

taille du bois, encrage et impression manuelle. Inspiré par

l’esthétique de l’estampe japonaise, on découvre les formes épurées, la

composition, le rapport au vide, les textures et les répétitions. Les participants conçoivent leurs propres matrices et expérimentent l’impression à la main principalement en monochrome bleu.

Chaque participant repart avec ses propres estampes, issues d’un travail à la fois technique, sensible et créatif.

Accessible aux débutants comme aux initiés, cet atelier allie transmission d’un savoir-faire traditionnel, culture visuelle japonaise et expérimentation artistique, dans une approche à la fois méditative, exigeante et ludique.

Cet atelier propose une immersion dans l’univers de l’estampe japonaise grâce à une technique ancestrale de gravure sur bois alliant précision du geste, sens du rythme et poésie des formes

Le mercredi 08 avril 2026

de 19h00 à 22h00

payant

Selon le Quotient Familial

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T19:00:00+02:00_2026-04-08T22:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



