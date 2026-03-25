stage et bal de printemps salle des fêtes abbaye de Corbigny Corbigny

stage et bal de printemps

salle des fêtes abbaye de Corbigny Abbaye Corbigny Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 23:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Stage musique d’ensemble animé par Aline Pilon.

Le stage s’adresse à tout musicien sauf grand débutant.

Au programme de cette journée une suite d’air à danser, un air de concert, afin que chacun reparte avec l’envie d’essayer des arrangements dans son groupe et, pour celles et ceux qui sont seuls, l’envie de se trouver des complices pour musiquer.

Stage de chant animé par Jean Dollet, conteur, musicien, chanteur, réalisateur.

Jean raconte avec son violon et avec des chansons à répondre et à danser.

Nous nous amuserons avec des chants à danser, collectifs et en couple. Nous apprendrons et réviserons les pas de danse et nous nous immergerons dans le swing de la danse. Même si vous pensez chanter faux, vous êtes les bienvenu(e)s.

Bal à partir de 21h avec Bald’HaZar et Marinade, veillée surprise pour finir la soirée

Le 11 avril 2026, salle des fêtes de l’abbaye de Corbigny,

Stage 30 €, bal participation libre. Buvette

Renseignements et inscription encasdanse.58@gmail.com ou Tel: 07 69 73 92 71 (En Cas Danse se réserve le droit d’annuler un stage si quota non atteint ) .

salle des fêtes abbaye de Corbigny Abbaye Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 73 92 71 encasdanse.58@gmail.com

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English : stage et bal de printemps

L’événement stage et bal de printemps Corbigny a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Tannay Brinon Corbigny