Stage et Bal Germigny-des-Prés samedi 28 mars 2026.
Salle des Fêtes Germigny-des-Prés Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
15h Stage le Quadrille des Lanciers animé par les Ateliers de Germigny
21h Bal dansant animé par Trad’aMuse
Tout cela avec une buvette qui vous attend ! 5 .
Salle des Fêtes Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 24 40 peronnet.mireille@free.fr
