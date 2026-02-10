Stage et Bal Germigny-des-Prés

Stage et Bal

Salle des Fêtes Germigny-des-Prés Loiret

Début : 2026-03-28 15:00:00

15h Stage le Quadrille des Lanciers animé par les Ateliers de Germigny

21h Bal dansant animé par Trad’aMuse

Tout cela avec une buvette qui vous attend ! 5 .

Salle des Fêtes Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 24 40 peronnet.mireille@free.fr

