Stage et bal trad Flowers of Edinburgh Croisée des Sarmates Salmaise

Stage et bal trad Flowers of Edinburgh

Croisée des Sarmates 5 rue de Verrey Salmaise Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10 19:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Le 10 mai 2026, à l’occasion de leur vingtième anniversaire, les Amusemens lyriques, propose dans ce beau village de Salmaise, en collaboration avec Les Amis de Salmaise , une journée autour le la musique et de la danse collective écossaise et irlandaise (danse de ceilidh). Ce sera l’occasion de découvrir ce beau village, vous initier à la danse collective écossaise et irlandaise , vous restaurer, écouter notre concert, puis, pour clore la journée, danser, lors du bal animé par Marge Chesnais, les Amusemens lyriques et le groupe On rangera plus tard . Avec ou sans stage, tout le monde pourra pratiquer la danse collective entraînante et joyeuse qui était pratiquée à l’époque et celle plus récente des bals traditionnels .

Croisée des Sarmates 5 rue de Verrey Salmaise 21690 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage et bal trad Flowers of Edinburgh

L’événement Stage et bal trad Flowers of Edinburgh Salmaise a été mis à jour le 2026-03-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)