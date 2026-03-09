Stage et bal trad Flowers of Edinburgh Croisée des Sarmates Salmaise
Croisée des Sarmates 5 rue de Verrey Salmaise Côte-d’Or
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10 19:30:00
2026-05-10
Le 10 mai 2026, à l’occasion de leur vingtième anniversaire, les Amusemens lyriques, propose dans ce beau village de Salmaise, en collaboration avec Les Amis de Salmaise , une journée autour le la musique et de la danse collective écossaise et irlandaise (danse de ceilidh). Ce sera l’occasion de découvrir ce beau village, vous initier à la danse collective écossaise et irlandaise , vous restaurer, écouter notre concert, puis, pour clore la journée, danser, lors du bal animé par Marge Chesnais, les Amusemens lyriques et le groupe On rangera plus tard . Avec ou sans stage, tout le monde pourra pratiquer la danse collective entraînante et joyeuse qui était pratiquée à l’époque et celle plus récente des bals traditionnels .
Croisée des Sarmates 5 rue de Verrey Salmaise 21690 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
