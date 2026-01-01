Stage et Bal trad La Jimbr’tée Neuvy

Stage et Bal trad

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Début : 2026-01-17 21:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

La Jimbr’tée animera la première partie de la soirée. LA BELLE IVRESSE est un duo de musique traditionnelle québécoise qui associe Corentin BOIZOT-BLAISE et Colin DELZANT.

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

English :

La Jimbr?tée will host the first part of the evening. LA BELLE IVRESSE is a traditional Quebec music duo featuring Corentin BOIZOT-BLAISE and Colin DELZANT.

