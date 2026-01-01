Stage et Bal trad La Jimbr’tée Neuvy
Stage et Bal trad La Jimbr’tée Neuvy samedi 17 janvier 2026.
Stage et Bal trad
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Début : 2026-01-17 21:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
La Jimbr’tée animera la première partie de la soirée. LA BELLE IVRESSE est un duo de musique traditionnelle québécoise qui associe Corentin BOIZOT-BLAISE et Colin DELZANT.
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org
English :
La Jimbr?tée will host the first part of the evening. LA BELLE IVRESSE is a traditional Quebec music duo featuring Corentin BOIZOT-BLAISE and Colin DELZANT.
