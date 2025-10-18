Stage et bal trad Puyoô
Stage et bal trad Puyoô samedi 18 octobre 2025.
Stage et bal trad
Foyer municipal Puyoô Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
15h à 18h Stage de danses du Haut Agenais.
19h Repas.
21h à 2h Bal animé par Rémi Geffroy et les Chromatoniques. .
Foyer municipal Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 49 99 36
