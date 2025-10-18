Stage et bal trad Puyoô

Stage et bal trad Puyoô samedi 18 octobre 2025.

Stage et bal trad

Foyer municipal Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

15h à 18h Stage de danses du Haut Agenais.

19h Repas.

21h à 2h Bal animé par Rémi Geffroy et les Chromatoniques. .

Foyer municipal Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 49 99 36

English : Stage et bal trad

German : Stage et bal trad

Italiano :

Espanol : Stage et bal trad

L’événement Stage et bal trad Puyoô a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Coeur de Béarn