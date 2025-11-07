Stage et concert avec Paul Smith & Co Saint-Sauveur-Villages
Stage et concert avec Paul Smith & Co Saint-Sauveur-Villages samedi 17 janvier 2026.
Stage et concert avec Paul Smith & Co
Espace Culturel Louis Costel Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Stage et concert avec Paul Smith & Co à l’espace culturel Louis Costel à Saint-Sauveur-Lendelin (Saint-Sauveur-Villages). Du 17 au 18 janvier 2026. .
Espace Culturel Louis Costel Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie lavoixclaire50200@gmail.com
English : Stage et concert avec Paul Smith & Co
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage et concert avec Paul Smith & Co Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2025-11-07 par Coutances Tourisme