Stage et Concert Saxofun ! Ecole de musique d’Avermes et le Domaine des Ménards Chevagnes
Stage et Concert Saxofun ! Ecole de musique d’Avermes et le Domaine des Ménards Chevagnes samedi 7 mars 2026.
Stage et Concert Saxofun !
Ecole de musique d’Avermes et le Domaine des Ménards Domaine des Ménards Chevagnes Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
le stage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Stage de grands ensembles de saxophones.
Concert de fin de stage le dimanche au Domaine des Ménards à Chevagnes.
Cette année, nous avons l’immense plaisir de recevoir Gilles Martin Musicien, saxophoniste compositeur qui viendra diriger ses propres œuvres!
.
Ecole de musique d’Avermes et le Domaine des Ménards Domaine des Ménards Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes saxofunevenement@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop for large saxophone ensembles.
End-of-course concert on Sunday at Domaine des Ménards in Chevagnes.
This year, we’re delighted to welcome Gilles Martin, musician and saxophonist-composer, to conduct his own works!
L’événement Stage et Concert Saxofun ! Chevagnes a été mis à jour le 2026-01-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région