Stage et Concert Saxofun ! Ecole de musique d’Avermes et le Domaine des Ménards Chevagnes

Stage et Concert Saxofun !

Ecole de musique d’Avermes et le Domaine des Ménards Domaine des Ménards Chevagnes Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Stage de grands ensembles de saxophones.

Concert de fin de stage le dimanche au Domaine des Ménards à Chevagnes.

Cette année, nous avons l’immense plaisir de recevoir Gilles Martin Musicien, saxophoniste compositeur qui viendra diriger ses propres œuvres!

Ecole de musique d’Avermes et le Domaine des Ménards Domaine des Ménards Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes saxofunevenement@gmail.com

English :

Workshop for large saxophone ensembles.

End-of-course concert on Sunday at Domaine des Ménards in Chevagnes.

This year, we’re delighted to welcome Gilles Martin, musician and saxophonist-composer, to conduct his own works!

