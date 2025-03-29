Stage et réveillon tango niveaux intermédiaires et avancé Le Singe Pèlerin Saint-Georges-Lagricol
Stage et réveillon tango niveaux intermédiaires et avancé Le Singe Pèlerin Saint-Georges-Lagricol samedi 27 décembre 2025.
Stage et réveillon tango niveaux intermédiaires et avancé
Le Singe Pèlerin L’Etang de Mons Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-12-27
fin : 2025-12-31
2025-12-27
Stage de tango argentin à Mons par les danseurs de Tangoneon, Eric & Arlette de 10h à 12h et de 17h à 18h30 (sauf 31 décembre, en raison de la soirée).
Un réveillon tango est prévu le mercredi soir.
Le Singe Pèlerin L’Etang de Mons Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 40 tangoneon@wanadoo.fr
English :
Argentinian tango workshop in Mons by Tangoneon dancers Eric & Arlette: 10am to 12pm and 5pm to 6:30pm (except December 31, due to the evening).
A tango New Year’s Eve party is planned for Wednesday evening.
German :
Argentinischer Tangokurs in Mons von den Tangoneon-Tänzern Eric & Arlette: von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 18.30 Uhr (außer 31. Dezember, wegen der Abendveranstaltung).
Am Mittwochabend ist ein Tango-Weihnachtsfest geplant.
Italiano :
Workshop di tango argentino a Mons con i ballerini di Tangoneon Eric & Arlette: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18.30 (tranne il 31 dicembre, a causa della festa).
Mercoledì sera è prevista una festa di tango di Capodanno.
Espanol :
Taller de tango argentino en Mons con los bailarines de Tangoneon Eric & Arlette: de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 18:30 (excepto el 31 de diciembre, debido a la fiesta).
El miércoles por la noche está prevista una fiesta de fin de año de tango.
