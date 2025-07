Stage Ethogénéalogie et cheval Saint-Denis-le-Vêtu

samedi 19 juillet 2025 09:00:00

Stage Ethogénéalogie et cheval

5 Lieu-dit Brucourt Saint-Denis-le-Vêtu Manche

Début : 2025-07-19 09:00:00

fin : 2025-07-19 17:00:00

2025-07-19

Stage avec Isabelle Claude fondatrice d’Equitaide

Et si notre histoire familiale influençait notre façon de communiquer… avec l’animal comme avec l’humain?- identifier les schémas inconscients qui freinent nos relations.- Libérer ce qui nous appartient…et ce qui ne nous appartient pas.- Repartir avec des clés concrètes pour se sentir plus aligné, plus libre, plus clair dans son lien à l’autre (humain ou animal) .

5 Lieu-dit Brucourt Saint-Denis-le-Vêtu 50210 Manche Normandie +33 6 23 88 25 52 lenvoldepegase@gmail.com

English : Stage Ethogénéalogie et cheval

Workshop with Isabelle Claude, founder of Equitaide

What if our family history influenced the way we communicate… with animals as well as with humans? identify the unconscious patterns that hold back our relationships free what belongs to us… and what doesn’t leave with concrete keys to feeling more aligned, freer and clearer in our relationship with others (human or animal)

German :

Praktikum mit Isabelle Claude Gründerin von Equitaide

Was wäre, wenn unsere Familiengeschichte unsere Art zu kommunizieren beeinflusst… mit Tieren wie mit Menschen?- unbewusste Schemata identifizieren, die unsere Beziehungen bremsen;- befreien, was zu uns gehört… und was nicht;- mit konkreten Schlüsseln nach Hause gehen, um sich ausgerichteter, freier und klarer in seiner Beziehung zu anderen (Menschen oder Tieren) zu fühlen

Italiano :

Workshop con Isabelle Claude, fondatrice di Equitaide

E se la nostra storia familiare influenzasse il nostro modo di comunicare… sia con gli animali che con gli esseri umani? Identificare gli schemi inconsci che ostacolano le nostre relazioni Liberare ciò che ci appartiene… e ciò che non ci appartiene Partire con chiavi concrete per sentirsi più allineati, più liberi e più chiari nella relazione con gli altri (umani o animali)

Espanol :

Taller con Isabelle Claude, fundadora de Equitaide

¿Y si nuestra historia familiar influyera en nuestra forma de comunicarnos… tanto con animales como con humanos? Identificar los patrones inconscientes que frenan nuestras relaciones Liberar lo que nos pertenece… y lo que no Salir con claves concretas para sentirnos más alineados, más libres y más claros en nuestra relación con los demás (humanos o animales)

