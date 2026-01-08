Stage Éthologie

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Plongez au cœur du comportement équin lors d’un stage d’éthologie animé par Julien Hardorock, au sein des clubs hippiques d’Aubigny-sur-Nère et de Brinon-sur-Sauldre.

Que vous soyez cavalier curieux ou passionné en quête de nouvelles clés de compréhension, ce stage vous invite à mieux lire, comprendre et communiquer avec le cheval, dans le respect de sa nature. Le matin, le stage se déroule au club hippique d’Aubigny-sur-Nère, avant de se poursuivre l’après-midi à Brinon-sur-Sauldre. Ouvert à tous, il se déroule en petits groupes de 4 cavaliers pour une séance de 1h15, garantissant un accompagnement personnalisé. Tarif 35 € par participant, hors location du cheval. 35 .

Club Hippique Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 11 25 58

Dive into the heart of equine behavior during an ethology course led by Julien Hardorock, at the Aubigny-sur-Nère and Brinon-sur-Sauldre horse-riding clubs.

L’événement Stage Éthologie Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-01-05 par OT SAULDRE ET SOLOGNE