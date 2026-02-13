Stage Étoile 2, École municipale d’Astronomie, Alès

Stage Étoile 2 Samedi 16 mai, 13h00 École municipale d’Astronomie Gard

145€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T13:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-16T13:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Un Stage de perfectionnement à l’Astronomie pour :

Apprentissage de l’utilisation des éphémérides, cartes et atlas,

Acquisitions et rappels de quelques notions d’optique,

Revue des objets observables : du satellite aux objets extragalactiques,

Apprentissage de l’utilisation des télescopes automatisés

À l’issue de cette formation, vous serez capable d’exploiter pleinement votre instrument (jumelles, lunette et télescope), de savoir quoi regarder et quand avec celui-ci, d’entretenir son équipement et de connaître ses possibilités d’évolution (achat d’oculaires, de filtres, etc.).

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=38633594 »}]

formation en Astronomie formation astronomie