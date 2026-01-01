Stage Être bien dans ses vêtements Landéhen
Stage Être bien dans ses vêtements Landéhen samedi 31 janvier 2026.
Stage Être bien dans ses vêtements
Landéhen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 09:00:00
fin : 2026-01-31 16:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Vêtement chemin d’éveil, couleurs, formes et matières. Animé par Sabrina Guichon. Sur inscription. .
Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 30 35 08
