Stage Être bien dans ses vêtements

Landéhen Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

2026-03-07

Vêtement chemin d’éveil, couleurs, formes et matières. Animé par Sabrina Guichon. Sur inscription. .

Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 30 35 08

