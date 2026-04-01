Stage évasion Shaktibudo : self-défense féminine & bien-être La canopée de Mareil Mareil-Marly

En quelques mots

Ce stage s’étend bien au-delà de la pratique de la self-défense féminine. C’est un séjour unique de transmission, de partage et de reconnexion à soi, pour retrouver confiance et réveiller pleinement son pouvoir féminin.

Le lieu en images

Un lieu pensé pour se reconnecter à la nature, ralentir et partager des moments précieux, dans une ambiance chaleureuse et exclusivement féminine.

À seulement une heure de Paris, La Canopée de Mareil est une maison en bois éco-conçue, entièrement privatisée pour le stage.Un lieu pensé pour se reconnecter à la nature, ralentir et partager des moments précieux, dans une ambiance chaleureuse et exclusivement féminine.

Au programme du stage

Cet événement sur plusieurs jours permet d’approfondir sa comprehension de la self-défense féminine à travers la retransmission de clefs essentielles qui peuvent être évoquées uniquement dans le cadre d’un stage.

Au total, 18h de pratique réparties entre matin et soir pour :

Améliorez vos capacités de self-défense féminine et découvrez les principes cachés derrière les techniques enseignées.

Initiez-vous au maniement des armes (par le Kali Eskrima) afin de développer vos réflexes, votre puissance, et être prête à toute éventualité.

Découvrez des pratiques douces qui éveillerons vos perceptions tout en cultivant votre bien-être au quotidien : méditation, Qi-gong, respiration par le yoga féminin (Pranayama)…

Les activités à découvrir sur place

En dehors du stage, du temps libre est prévus afin de profiter des alentours (optionnel) :

Inscriptions

Demande d’inscription

Pension complète – 4 nuits (22 au 26 avril 2026)

Places restantes : 6

Tarif tout compris : hébergement + repas + 18h de cours

Le stage évasion Shaktibudo, réveiller son pouvoir féminin, aura lieu du mercredi 22 avril au dimanche 26 avril 2026 à Mareil-Marly.

Du mercredi 22 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

payant

De 280 à 492 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-27T01:59:59+02:00

Date(s) :

La canopée de Mareil 30, chemin du Tour d’Échelle du Mur de Clôture de la Forêt de Marly 78750 Mareil-Marly

https://www.self-defense-feminine.com/event/stage-evasion-shaktibudo-reveiller-son-pouvoir-feminin/ shaktibudo@gmail.com



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