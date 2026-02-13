Stage éveil de théâtre pour les 10-12 ans – Complet, Théâtre Jules Julien, Toulouse

Stage éveil de théâtre pour les 10-12 ans – Complet 23 – 25 février Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

30€ pour les 3 jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T10:00:00+01:00 – 2026-02-23T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T10:00:00+01:00 – 2026-02-25T16:00:00+01:00

COMPLET

Stage « Éveil » pour les 10-12 ans

Du 23 au 25 février 2026 (vacances scolaires)

Animé par Florian Pantallarisch

Le stage Éveil est un premier pas pour exprimer son envie de théâtre et se sensibiliser à cette pratique artistique. Dans un esprit de découverte et de curiosité, nous développerons les premiers désirs du jeu et du plaisir de la scène. Par des exercices de prises de parole, de travail sur l’écoute, le mouvement, la voix, la respiration, la mise en confiance et l’imaginaire, nous explorerons de manière ludique les différents outils du comédien.

Il n’y a pas de spectacle présenté en fin de stage, mais nous prendrons plaisir à jouer ensemble !

Stage limité à 12 personnes maximum. Priorité aux enfants qui n’ont jamais participé au stage.

Les stagiaires peuvent apporter leur pique-nique et manger sur place.

LIEU · 11 avenue des écoles Jules Julien, 31400 Toulouse

⏰ HORAIRES · 10h-12h30 · 13h30-16h

️ TARIF · 30 euros pour les 3 jours

Réservations et renseignements : theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr – 05.81.91.79.10

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 16 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d'enseignement et de transmission, mais aussi d'insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

