STAGE EXPLORA-FOU Salle de l’Oustaou Villefort
Salle de l’Oustaou Pré de la foire Villefort Lozère
Tarif : 45 – 45 – 90 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02 09:00:00
fin : 2026-03-06 17:00:00
Date(s) :
2026-03-02
Le foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose Le stage Explora-Fou du 02 au 06 mars
Et si on explorait la créativité en s’amusant ?
Avec Marie Pierre Lauvergne
Pour les 4 à 7 ans 5 jours de 9h30 à 12h30 45€
+ de 8 ans 5 jours de 14h à 17h (1/2 journée) 55€
de 09h à 17h (journée) 110€
Sur inscription
Avec du jus de légumes et de la lumière, du lino et une mini presse, des emballages et une machine à pâtes, du carton et des tournevis, des legos et de l’encre, de la laine et de la colle, de l’argile et des végétaux, des bulles et de la peinture.
La rencontre d’une artiste et d’une savante pas toujours très sérieuse pour des créations surprenantes et amusantes.
Inscrivez-vous dès maintenant. .
Salle de l’Oustaou Pré de la foire Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 fr.pourcharesses@gmail.com
English :
Le foyer rural de Pourcharesses-Villefort proposes: Explora-Fou workshop from March 02 to 06
What if we explored creativity while having fun?
With Marie Pierre Lauvergne
Ages 4 to 7: 5 days from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.: 45?
+ 8 years 5 days from 14h to 17h (1/2 day) 55?
from 09h to 17h (full day) 110?
Upon registration
