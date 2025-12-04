STAGE EXPLORA-FOU Salle de l’Oustaou Villefort

STAGE EXPLORA-FOU

Le foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose Le stage Explora-Fou du 02 au 06 mars

Et si on explorait la créativité en s’amusant ?

Avec du jus de légumes et de la lumière, du lino et une mini presse, des emballages et une machine à pâtes, du carton et des tournevis, des legos et de l’encre, de la laine et de la colle, de l’argile et des végétaux, des bulles et de la peinture.

La rencontre d’une artiste et d’une savante pas toujours très sérieuse pour des créations surprenantes et amusantes.

Avec Marie Pierre Lauvergne

Pour les 4 à 7 ans 5 jours de 9h30 à 12h30 45€

+ de 8 ans 5 jours de 14h à 17h (1/2 journée) 55€

de 09h à 17h (journée) 110€

Inscrivez-vous dès maintenant. .

Salle de l’Oustaou Pré de la foire Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 fr.pourcharesses@gmail.com

English :

Le foyer rural de Pourcharesses-Villefort proposes: Explora-Fou workshop from March 02 to 06

What if we explored creativity while having fun?

With Marie Pierre Lauvergne

Ages 4 to 7: 5 days from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.: 45?

+ 8 years 5 days from 14h to 17h (1/2 day) 55?

from 09h to 17h (full day) 110?

Upon registration

