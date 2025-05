Stage exploration vocale – Halle des Chartrons Bordeaux, 7 juin 2025 12:00, Bordeaux.

Stage exploration vocale 7 – 9 juin Halle des Chartrons Prix libre sur Inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-07T14:00:00+02:00 – 2025-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2025-06-09T18:00:00+02:00 – 2025-06-09T20:30:00+02:00

L’artiste Natacha Roscio vous propose une immersion sur un week end – (deux après midi) dans le travail vocal et l’improvisation collective. Explorer les palettes de couleurs de sa voix, parlée ou chantée, par une pratique corporelle intuitive et ludique. A partir de texte, de langage imaginaire et de mode d’improvisation inspiré du circle song.

Ouvert à toutes et à tous, professionnel.le.s ou non du spectacle

Une restitution publique sera proposée le lundi 9 juin à 19h à la Halle de Chartrons lors de l’événement « Sur le fil ».

Halle des Chartrons 10 Place du Marché des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mixeratum-ergo-sum/evenements/stage-exploration-vocale-7-et-8-juin-halle-des-chartrons »}, {« type »: « email », « value »: « mixeratumergosum@gmail.com »}]

Stage pour s’immerger dans l’exploration vocale, entre voix parlée et chantée, lecture à voix haute, langage imaginaire, circle song… dirigée par l’artiste Natacha Roscio du Collectif Mixeratum chant voix

Jean Pierre Bost