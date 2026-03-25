Stage expression corporelle danse et théâtre MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage expression corporelle danse et théâtre

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-10

À travers le thème de cinq animaux (l’ours, la grue, le tigre, la singe et le serpent), on mélange la danse et le théâtre, on apprend à s’exprime avec son corps, à la découvrir, à l’écoute, à s’amuser et créer en explorant ses possiblités. Et on fait le plein de vitalité et de bonne humeur !

À partir de 5 ans, inscription obligatoire

Avec Morgane LAVANCIER et Raphaël CUVINOT. .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage expression corporelle danse et théâtre

L’événement Stage expression corporelle danse et théâtre Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais