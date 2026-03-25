Stage expression corporelle danse et théâtre MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage expression corporelle danse et théâtre MJC La Fabrique Saint-Clément mercredi 8 avril 2026.
Stage expression corporelle danse et théâtre
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 16:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-10
À travers le thème de cinq animaux (l’ours, la grue, le tigre, la singe et le serpent), on mélange la danse et le théâtre, on apprend à s’exprime avec son corps, à la découvrir, à l’écoute, à s’amuser et créer en explorant ses possiblités. Et on fait le plein de vitalité et de bonne humeur !
À partir de 5 ans, inscription obligatoire
Avec Morgane LAVANCIER et Raphaël CUVINOT. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage expression corporelle danse et théâtre
L’événement Stage expression corporelle danse et théâtre Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Saint-Clément (Yonne)
- Stage vacances eutonie MJC La Fabrique Saint-Clément 11 avril 2026
- Stage vacances danses de salon MJC La Fabrique Saint-Clément 13 avril 2026
- Stage vacances découverte de la magie MJC La Fabrique Saint-Clément 14 avril 2026
- Stage vacances promenade olfactive MJC La Fabrique Saint-Clément 14 avril 2026
- Stage vacances danse en ligne MJC La Fabrique Saint-Clément 14 avril 2026