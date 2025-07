Stage expression vocale spontanée Ferme du Rutin Cérilly

Stage expression vocale spontanée Ferme du Rutin Cérilly jeudi 17 juillet 2025.

Stage expression vocale spontanée

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier

Début : Vendredi 2025-07-17

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-17

Du 17 au 20 juillet 2025 à la ferme du Rutin à Cérilly venez participer à un stage d’expression vocale spontanée & créativité intuitive durant 3 jours.

Un espace doux et profond pour jouer avec sa voix, chanter, improviser, respirer, partager…

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 34 07 70 contact@karine-alleon.com

English :

From July 17 to 20, 2025 at La ferme du Rutin in Cérilly, join us for a 3-day workshop in spontaneous vocal expression & intuitive creativity.

A gentle, deep space to play with your voice, sing, improvise, breathe, share…

German :

Vom 17. bis 20. Juli 2025 findet auf der Ferme du Rutin in Cérilly ein dreitägiger Workshop zu spontanem Stimmausdruck und intuitiver Kreativität statt.

Ein weicher und tiefer Raum, um mit der Stimme zu spielen, zu singen, zu improvisieren, zu atmen, sich auszutauschen…

Italiano :

Dal 17 al 20 luglio 2025, presso la fattoria Rutin di Cérilly, venite a partecipare a un workshop di 3 giorni di espressione vocale spontanea e creatività intuitiva.

Uno spazio dolce e profondo per giocare con la voce, cantare, improvvisare, respirare e condividere…

Espanol :

Del 17 al 20 de julio de 2025 en la granja de Rutin en Cérilly, venga a participar en un taller de 3 días de expresión vocal espontánea y creatividad intuitiva.

Un espacio suave y profundo para jugar con tu voz, cantar, improvisar, respirar y compartir….

L’événement Stage expression vocale spontanée Cérilly a été mis à jour le 2025-07-04 par Montluçon Tourisme