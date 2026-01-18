Stage Fab Lab Atelier Programmation Centre Multimédia Neuvic
Stage Fab Lab Atelier Programmation Centre Multimédia Neuvic mercredi 11 février 2026.
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Atelier Programmation Scratch avec les lapins crétins apprentissage des bases de la programmation en s'amusant.
A partir de 10 ans.
Gratuit. Sur inscription auprès de Sophie.
14h-16h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr
Vacances Gaming au Fab Lab.
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88
English : Stage Fab Lab Atelier Programmation
Scratch programming workshop with the Raving Rabbids: learn the basics of programming while having fun.
Ages 10 and up.
Free admission. Please register with Sophie.
2pm-4.30pm, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr
