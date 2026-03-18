Stage Fab Lab Photo et Vidéo Centre Multimédia Neuvic

Stage Fab Lab Photo et Vidéo

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-07

Découverte des bases de la photo et de la vidéo réussir ses prises de vue, retouche d’images, montage vidéo avec CapCut.

Dès 10 ans.

14h-16h30, Centre Multimédia. Sur inscription. Accès gratuit, participation aux consommables.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88

Pendant les vacances, viens découvrir les bases de la photo et de la vidéo lors d’un stage créatif, de 14h à 16h30.

Au programme comprendre comment fonctionne un appareil photo numérique, réussir ses prises de vue, réaliser ses photos, découvrir la retouche d’image et terminer par le montage d’une vidéo avec CapCut. Un stage ludique pour les jeunes qui veulent apprendre à capturer et raconter en images comme de vrais créateurs !

Trois après-midis pour explorer la photo, la vidéo et la créativité au Fab Lab.

À partir de 10 ans Accès gratuit avec participation aux consommables Places limitées.

Inscription obligatoire sur les trois jours

Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Stage Fab Lab Photo et Vidéo

Discover the basics of photography and video: successful shooting, image retouching, video editing with CapCut.

Ages 10 and up.

14h-16h30, Centre Multimédia. Registration required. Free access, contribution to consumables.

Center Multimédia 05 53 80 09 88

L’événement Stage Fab Lab Photo et Vidéo Neuvic a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord