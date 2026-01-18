Stage Fab Lab Réalité virtuelle Centre Multimédia Neuvic

Stage Fab Lab Réalité virtuelle

Atelier Réalité Virtuelle Découvrir des mondes immersifs en 360° grâce à nos casques VR.

A partir de 10 ans.

Accès gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire.

14h-16h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr

English : Stage Fab Lab Réalité virtuelle

Virtual Reality Workshop: Discover immersive 360° worlds with our VR headsets.

Ages 10 and up.

Free admission. Places limited. Registration required.

14h-16h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr

