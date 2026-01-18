Stage Fab Lab Réalité virtuelle Centre Multimédia Neuvic

Stage Fab Lab Réalité virtuelle Centre Multimédia Neuvic mardi 10 février 2026.

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Début : 2026-02-10
2026-02-10

Atelier Réalité Virtuelle Découvrir des mondes immersifs en 360° grâce à nos casques VR.
A partir de 10 ans.

Accès gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire.
14h-16h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr
14h-16h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr   .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88 

English : Stage Fab Lab Réalité virtuelle

Virtual Reality Workshop: Discover immersive 360° worlds with our VR headsets.
Ages 10 and up.

Free admission. Places limited. Registration required.
14h-16h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr

