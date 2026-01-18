Stage Fab Lab Réalité virtuelle Centre Multimédia Neuvic
Stage Fab Lab Réalité virtuelle Centre Multimédia Neuvic mardi 10 février 2026.
Stage Fab Lab Réalité virtuelle
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Atelier Réalité Virtuelle Découvrir des mondes immersifs en 360° grâce à nos casques VR.
A partir de 10 ans.
Accès gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire.
14h-16h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr
Atelier Réalité Virtuelle Découvrir des mondes immersifs en 360° grâce à nos casques VR.
A partir de 10 ans.
Accès gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire auprès de Sophie.
14h-16h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr .
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Fab Lab Réalité virtuelle
Virtual Reality Workshop: Discover immersive 360° worlds with our VR headsets.
Ages 10 and up.
Free admission. Places limited. Registration required.
14h-16h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr
L’événement Stage Fab Lab Réalité virtuelle Neuvic a été mis à jour le 2026-01-13 par Vallée de l’Isle en Périgord