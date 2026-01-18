Stage Fab Lab Tournoi de jeux vidéo Centre Multimédia Neuvic
Stage Fab Lab Tournoi de jeux vidéo Centre Multimédia Neuvic vendredi 13 février 2026.
Stage Fab Lab Tournoi de jeux vidéo
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Tournoi de jeux vidéo Smash Bros en partenariat avec l’espace Jeunes de la CCIVS. Affronter d’autres joueurs dans une ambiance fun et conviviale.
À partir de 12 ans
Accès gratuit Places limitées. Inscription obligatoire.
14h, Centre Multimédia 05 53 80 09 88
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88
English : Stage Fab Lab Tournoi de jeux vidéo
Smash Bros? video game tournament in partnership with the CCIVS youth center. the aim of the tournament is to: Compete against other players in a fun and friendly atmosphere.
Ages 12 and up
Free admission Places limited. Registration required.
2pm, Centre Multimédia 05 53 80 09 88
