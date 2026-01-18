Stage Fab Lab Tournoi de jeux vidéo Centre Multimédia Neuvic

Stage Fab Lab Tournoi de jeux vidéo

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Début : 2026-02-13

Tournoi de jeux vidéo Smash Bros en partenariat avec l’espace Jeunes de la CCIVS. Affronter d’autres joueurs dans une ambiance fun et conviviale.

À partir de 12 ans

Accès gratuit Places limitées. Inscription obligatoire.

14h, Centre Multimédia 05 53 80 09 88

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : Stage Fab Lab Tournoi de jeux vidéo

Smash Bros? video game tournament in partnership with the CCIVS youth center. the aim of the tournament is to: Compete against other players in a fun and friendly atmosphere.

Ages 12 and up

Free admission Places limited. Registration required.

2pm, Centre Multimédia 05 53 80 09 88

