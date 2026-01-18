Stage Fab Lab Visite virtuelle Centre Multimédia Neuvic

Stage Fab Lab Visite virtuelle

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Visite virtuelle sur grand écran avec le jeu Ubisoft Discovery Tour Grèce Antique Version historique et pédagogique inspirée de Assassin’s Creed.

À partir de 10 ans

14h-16h30, Centre Multimédia. Accès gratuit.

Places limitées. Inscription obligatoire Centre Multimédia 05 53 80 09 88

Vacances Gaming au Fab Lab.

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : Stage Fab Lab Visite virtuelle

Virtual tour on the big screen with Ubisoft Discovery Tour? Ancient Greece Historical and educational version inspired by Assassin?s Creed.

Ages 10 and up

2pm-4.30pm, Centre Multimédia. Free admission.

Places limited. Registration required Centre Multimédia 05 53 80 09 88

