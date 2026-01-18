Stage Fab Lab Visite virtuelle Centre Multimédia Neuvic
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Visite virtuelle sur grand écran avec le jeu Ubisoft Discovery Tour Grèce Antique Version historique et pédagogique inspirée de Assassin’s Creed.
À partir de 10 ans
14h-16h30, Centre Multimédia. Accès gratuit.
Places limitées. Inscription obligatoire Centre Multimédia 05 53 80 09 88
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88
English : Stage Fab Lab Visite virtuelle
Virtual tour on the big screen with Ubisoft Discovery Tour? Ancient Greece Historical and educational version inspired by Assassin?s Creed.
Ages 10 and up
2pm-4.30pm, Centre Multimédia. Free admission.
Places limited. Registration required Centre Multimédia 05 53 80 09 88
