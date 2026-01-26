Stage fabrication de crêpes

Rue Garn Dréon Ker Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:30:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Salle polyvalente de Telgruc-sur-Mer

De 13h30 à 15h ou de 15h30 à 17h.

10 euros personnes et 5 personnes max par sessions.

Réservation obligatoire par téléphone. .

Rue Garn Dréon Ker Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 79 73 30 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage fabrication de crêpes

L’événement Stage fabrication de crêpes Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime