STAGE FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES LABASTIDE-CLERMONT Labastide-Clermont

Labastide-Clermont

STAGE FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES

LABASTIDE-CLERMONT 32 Route de Bérat Labastide-Clermont Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Quel que soit votre niveau, venez fabriquer le meuble de votre choix en palettes table basse, chaise longue, jardinière… (selon modèle ou envie) .

Palettes et outils fournis

Auberge espagnole le midi. 20 .

LABASTIDE-CLERMONT 32 Route de Bérat Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 50 74 41 98 assoclac31@gmail.com

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English :

Whatever your level, come and build the piece of furniture of your choice from pallets: coffee table, chaise longue, planter… (according to model or desire).

L’événement STAGE FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES Labastide-Clermont a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE