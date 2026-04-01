STAGE FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES LABASTIDE-CLERMONT Labastide-Clermont
STAGE FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES LABASTIDE-CLERMONT Labastide-Clermont dimanche 12 avril 2026.
Labastide-Clermont
STAGE FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES
LABASTIDE-CLERMONT 32 Route de Bérat Labastide-Clermont Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Quel que soit votre niveau, venez fabriquer le meuble de votre choix en palettes table basse, chaise longue, jardinière… (selon modèle ou envie) .
Palettes et outils fournis
Auberge espagnole le midi. 20 .
LABASTIDE-CLERMONT 32 Route de Bérat Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 50 74 41 98 assoclac31@gmail.com
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English :
Whatever your level, come and build the piece of furniture of your choice from pallets: coffee table, chaise longue, planter… (according to model or desire).
L’événement STAGE FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES Labastide-Clermont a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE