STAGE FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES LABASTIDE-CLERMONT Labastide-Clermont

Labastide-Clermont

STAGE FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES

LABASTIDE-CLERMONT 32 Route de Bérat Labastide-Clermont Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Fabrication d’un meuble en palettes, au choix, sur modèle ou selon l’envie. Tous les niveaux de bricoleuses et bricoleurs sont bienvenus. Avec l’aide et les conseils d’un bricoleur chevronné!

Outils et palettes fournis.

Auberge espagnole le midi. 20 .

LABASTIDE-CLERMONT 32 Route de Bérat Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 50 74 41 98 assoclac31@gmail.com

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English :

Make a piece of furniture from pallets, either from a model or as desired. All levels of DIY enthusiasts welcome. With the help and advice of an experienced handyman!

L’événement STAGE FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES Labastide-Clermont a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE