Stage – Fabrication de pain au levain « Le Pain De Matthieu » Landerneau
samedi 24 octobre 2026 · "Le Pain De Matthieu" · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Stage – Fabrication de pain au levain
« Le Pain De Matthieu » 18 Rue de Brest Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 08:00:00
fin : 2026-10-25 11:30:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Stage de fabrication de pain au levain naturel, en fermentation lente à température ambiante : une immersion complète pour comprendre et fabriquer du pain, du pétrissage manuel jusqu’à la cuisson.
L’esprit du stage : « Faire du pain, c’est avant tout apprendre à travailler avec le temps. »
Ici, pas de raccourci. Les pains sont réalisés exactement comme à la boulangerie « Le Pain De Matthieu » : pétrissage à la main, fermentation lente à température ambiante, une nuit de repos puis cuisson le lendemain matin.
Nous ne cherchons pas à aller plus vite, car le temps est un ingrédient essentiel. Il permet aux arômes de se développer, à la pâte de s’équilibrer et au pain de révéler tout son caractère.
Ce stage propose de suivre l’histoire complète d’un pain au levain, et de comprendre les gestes du boulanger ainsi que les transformations, souvent invisibles, qui se jouent à chaque étape.
Des premières pesées jusqu’au façonnage, on découvre comment une simple pâte devient un futur pain. Les pâtons sont ensuite mis en fermentation lente à température ambiante pour la nuit.
Le lendemain, les participants reviennent pour cuire les pains façonnés la veille et découvrir leur transformation finale… avant de les partager lors d’un moment de dégustation.
– Réservation en ligne obligatoire, places limitées.
– Durée : une journée et demie (journée complète + la matinée du lendemain).
– Stage réservé aux adultes. .
« Le Pain De Matthieu » 18 Rue de Brest Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 10 66 28 38
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English :
L’événement Stage – Fabrication de pain au levain Landerneau a été mis à jour le 2026-09-02 par OT LANDERNEAU – DAOULAS
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