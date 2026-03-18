Stage Fascias Comment le mouvement soigne Amicale Laïque du Montignacois Montignac-Lascaux

Stage Fascias Comment le mouvement soigne

Amicale Laïque du Montignacois 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

10h 12h. atelier autour des fascias, ces tissus essentiels du corps, pour explorer le mouvement en douceur et retrouver des sensations de bien-être. Sur inscription. 10€ à 15€

un temps pour soi, s’écouter, se sentir bouger, se laisser bouger

Et si vous preniez un moment rien que pour vous ?

Nous vous proposons un atelier autour des fascias, ces tissus essentiels du corps, pour explorer le mouvement en douceur et retrouver des sensations de bien-être.

Atelier animé Par Karin Pian Kling.

Inscription obligatoire .

Amicale Laïque du Montignacois 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 a-l-m2@orange.fr

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English : Stage Fascias Comment le mouvement soigne

10am 12pm. Workshop on fascia, the body’s essential tissues, to explore gentle movement and rediscover sensations of well-being. Registration required. 10? à 15?

L’événement Stage Fascias Comment le mouvement soigne Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère