Stage Fascias Comment le mouvement soigne Amicale Laïque du Montignacois Montignac-Lascaux
Stage Fascias Comment le mouvement soigne Amicale Laïque du Montignacois Montignac-Lascaux samedi 21 mars 2026.
Stage Fascias Comment le mouvement soigne
Amicale Laïque du Montignacois 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
10h 12h. atelier autour des fascias, ces tissus essentiels du corps, pour explorer le mouvement en douceur et retrouver des sensations de bien-être. Sur inscription. 10€ à 15€
un temps pour soi, s’écouter, se sentir bouger, se laisser bouger
Et si vous preniez un moment rien que pour vous ?
Nous vous proposons un atelier autour des fascias, ces tissus essentiels du corps, pour explorer le mouvement en douceur et retrouver des sensations de bien-être.
Atelier animé Par Karin Pian Kling.
Inscription obligatoire .
Amicale Laïque du Montignacois 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 a-l-m2@orange.fr
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English : Stage Fascias Comment le mouvement soigne
10am 12pm. Workshop on fascia, the body’s essential tissues, to explore gentle movement and rediscover sensations of well-being. Registration required. 10? à 15?
L’événement Stage Fascias Comment le mouvement soigne Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère