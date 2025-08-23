Stage Festival de Treteaux Mont-de-Marsan

Stage Festival de Treteaux Mont-de-Marsan samedi 23 août 2025.

Stage Festival de Treteaux

Conservatoire des Landes Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-23

Stade d’initiation à la commedia dell’arte dirigé par Carlo Boso, Maître de la commedia dell’arte.

L’objectif su stade est de donner la possibilité de connaître et pratiquer les techniques expressives qui caractérisent l’art de la commedia l’historique, l’utilisation du masque, la conscience scénique, les personnages et la construction de canevas.

Stage sur deux jours au conservatoire des Landes le 23 et 24 août.

Restitution le dimanche 24 août en ouverture du spectacle à Laglorieuse. .

Conservatoire des Landes Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 02 23 40 contact@theatredeslumieres.fr

English : Stage Festival de Treteaux

German : Stage Festival de Treteaux

Italiano :

Espanol : Stage Festival de Treteaux

L’événement Stage Festival de Treteaux Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Mont-de-Marsan