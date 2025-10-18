Stage feutrage Landeleau

Stage feutrage Landeleau samedi 18 octobre 2025.

Stage feutrage

Presbital Kozh Landeleau Finistère

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

2025-10-18

Apprenez à réaliser une pochette en laine

Apportez: 1 cuvette plastique 5L, 1 serviette éponge, gants en plastique

> Samedi 18 octobre de 13h30 à 17h30

> 12€ .

Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08

L’événement Stage feutrage Landeleau a été mis à jour le 2025-10-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou