Stage feutrage Landeleau
Stage feutrage Landeleau samedi 18 octobre 2025.
Stage feutrage
Presbital Kozh Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 13:30:00
fin : 2025-10-18 17:30:00
Date(s) :
2025-10-18
Apprenez à réaliser une pochette en laine
Apportez: 1 cuvette plastique 5L, 1 serviette éponge, gants en plastique
> Samedi 18 octobre de 13h30 à 17h30
> 12€ .
Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage feutrage Landeleau a été mis à jour le 2025-10-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou