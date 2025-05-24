Stage flamenco Ibérica Seclin Lille – El verano suena flamenco XIème édition Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin

Stage flamenco Ibérica Seclin Lille – El verano suena flamenco XIème édition Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin 23 – 27 juin 2026 Tarifs : 5 cours 65*/75€, 4 cours 55*/65€, 3 cours 45*/55€, 2 cours 35*/45€, 1 cours 20*/25€. 2 heures/cours. N’oubliez pas de réserver !

*tarifs réduits adhérents Ibérica et Associations Flamencas

Réservations obligatoires via le lien Hello Asso

Venez découvrir le Flamenco ou vous perfectionner avec l’excellente danseuse Estrella La Peli de Linares. Sérieux, attention, qualité et duende seront au RDV pour ce stage d’été.

Venez découvrir le Flamenco ou vous perfectionner avec l'excellente danseuse Estrella La Peli de Linares. Sérieux, attention, qualité et duende seront au RDV pour ce stage d'été à LA PEÑA SEDE IBÉRICA : véritable lieu Ibérique. 11ème édition des stages d'été Suena Flamenco en partenariat avec la Peña Estrella Flamenco à Lille.

Vous composez votre stage à votre rythme en fonction de vos envies et votre budget.

23/06 19h-21h : TARANTOS

24/06 19h-21h : SIGUIRIYA

25/06 19h-21h : ALEGRÍAS

26/06 19h-21h : ZAMBRA

27/06 13h-15h : BULERÍAS

STAGE MIXTE (Femmes et Hommes) – TOUS NIVEAUX (Débutants, non débutants)

Découverte et perfectionnement avec une grande palette de styles abordés – Chaque jour son Palo !

Le Flamenco est un art d’expression et de Soliste : Pas besoin de partenaire.

TENUE & CHAUSSURES

Ample, à l’aise – Chaussures de Flamenco ou Chaussures Plates ou à Talons carré (Pas de Talons aiguilles)

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans des Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco folklore Salsa Oriental, Cours de langues Portugais Espagnol, Conférences Expositions, Repas Spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes composées d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous de Ibérica !

PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

Infos : [https://iberica.info/index.php/2025/05/24/stage-flamenco-lille-seclin-2026-iberica-el-verano-suena-flamenco-xieme-edition/](https://iberica.info/index.php/2025/05/24/stage-flamenco-lille-seclin-2026-iberica-el-verano-suena-flamenco-xieme-edition/)

Renseignements et réservation : 07 89 82 65 77, [iberica@live.fr](mailto:iberica@live.fr), iberica.info.

[https://www.helloasso.com/associations/iberica/evenements/stage-d-ete-2026-verano-suena-flamenco-xieme-edition](https://www.helloasso.com/associations/iberica/evenements/stage-d-ete-2026-verano-suena-flamenco-xieme-edition)

Vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=QF7_uxQhRJw&t=127s](https://www.youtube.com/watch?v=QF7_uxQhRJw&t=127s)

Inscription = Participation et/ou règlement obligatoire – Aucun désistement sans règlement ne sera accepté (Places limites et réservées en cas de réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00.000+02:00

1

Ibérica Centre de Culture, Art et Danse 160 rue des martyrs 59113 Seclin Seclin 59113 Nord